أحمر × أحمر.. برى لارسون تتألق على السجادة الحمراء فى مهرجان تورنتو السينمائى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرات المصورين ظهور النجمة العالمية بري لارسون بفستان أحمر اللون، على السجادة الحمراء بمهرجان تورنتو السينمائى الدولى لعام 2019 والذى تستمر فعالياته حتى 15 سبتمبر الحالى، والذى يقام فى مدينة تورنتو بكندا.

ويستقبل مهرجان تورنتو السينمائى عددا كبيرا من الأفلام السينمائية التى تعرض لأول مرة ومن أهمها فيلمThe Goldfinch للنجمة العالمية نيكول كيدمان، وفيلم The Laundromat للنجمة العالمية ميريل ستريب، بالإضافة إلى الظهور الأهم لفيلم الجوكر الذى يعرض فى المهرجان للنجم العالمي جواكين فونيكس. Advertisements

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