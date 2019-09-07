شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حميد الشاعرى ورامى جمال وأمير طعيمة فى عزاء والد الشاعر تامر حسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد عدد من نجوم الفن والغناء على مسجد حسن الشربتلى بالتجمع الخامس لتقديم واجب العزاء للشاعر الغنائى تامر حسين فى وفاة والده، منهم حميد الشاعرى، الشاعر أمير طعيمة، المطربان رامى جمال، وأحمد جمال، الفنان أحمد حاتم، محمد رحيم، الملحن مدين، المطرب محمد سراج، الشاعر بهاء الدين محمد، عزيز الشافعى، الموزع أحمد إبراهيم والشاعر نادر عبد الله والمطرب مينا عطا.

وحرص عدد من الفنانين على التواجد منذ الدقائق الأولى منهم، الملحن عمرو مصطفى، هانى رمزى، الملحن تامر على، الملحن إسلام زكى، الملحن وليد سعد، كريم محسن، الموزع الموسيقى توما.

وكان الشاعر تامر حسين أعلن عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام عن وفاة والده، حيث كتب: "والدى حسين سعد إبراهيم فى ذمة الله نسألكم الفاتحة والدعُاء له ولأمواتنا جميعاً بالرحمة والمغفرة وخدنا العزاء على المقابر وشكر الله سعيكم".

ورُشح تامر حسين مؤخراً لجائزة أفضل شاعر فى افريقا لعام 2019، من قبل إدارة مهرجان جوائز الموسيقى الإفريقية عن أغنيته "ناسينى ليه" للنجم تامر حسين، كما رُشحت فكرة كليب ألأغنية وطريقة تنفيذه من قبل المخرج سعيد الماروق، للمنافسة على جائزة أفضل كليب فى أفريقيا عام 2019.