شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حكيم يطمئن جمهوره بعد تعرضه لحادث على طريق السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض المطرب حكيم لحادث سير عقب انقلاب سيارته على طريق السويس، نقل على إثرها إلى المستشفى لمباشرة علاجه، وهو ما أكده من خلال فيديو نشره عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، قال خلاله: "قدر الله وما شاء فعل.. عملنا حادثة بالعربية بس احنا كلنا بخير الحمد لله، ولكن السواق أصيب ببعض الكدمات.. دعواتكم لينا والحمد لله إنها جت على خير".

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وكانت مصادر مقربة من النجم حكيم نفت تعرضه لحادث مرورى، وأنه يتمتع بصحة جيدة ويتواجد داخل منزله، مؤكدين أن صور السيارة المنقلبة لشخص آخر وليس لسيارة الفنان، وهو ما تسبب فى حالة البلبلة لدى الجمهور.

حكيم أحيا مؤخرا حفلا غنائياً فى الساحل الشمالى، وقدم مجموعة من أغانيه الشعبية التى نالت إعجاب الجمهور، ومنها "حلاوة روح" ونظرة وكلمة".