شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فيديوهات تؤكد أن عفريت "الفيل الأزرق" لسه داخل خالد الصاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرف النجم خالد الصاوى بأنه ممثل متعدد المواهب وتظهر براعته فى أداء الأدوار التى يؤديها رغم تنوعها ما بين الكوميدى والدرامى والخيال والأكشن، فهو فنان يمتلك بصمة مميزة فى كل عمل يظهر من خلاله سواء فى السينما أو على شاشة التليفزيون جعلته الفنان الذى يحبه ويعشقه جميع فئات المجتمع بعد أن أصبح مصدر سعادتهم بمجرد رؤيته.

وصرح الفنان خالد الصاوى بعد انتهائه من تصوير الجزء الأول من فيلم "الفيل الأزرق"، بظهور شبح له فى الحقيقة أثناء جلوسه بمكتبه وأنهما تبادلا الاعتداء على بعضهما ما أسفر عن تحطيم محتويات المكتب، لكن ظهر خالد الصاوى ليكشف بأنه تعبير مجازى وليس حقيقى، مؤكدا أنه هيئ له بسبب تحضيرات لشخصية "شريف الكردى"، بعد امتناعه على النوم بالأيام وتعاطيه بعض العقاقير لتساعده على السهر ما تسبب لوصوله لحالة غير طبيعية.

خالد الصاوى أجبر رواد المواقع التواصل على متابعته بشكل مستمر عبر حساباته الشخصية الذى لا تخلو من الكوميديا والضحك خاصة فى الفترة التى انتهى مؤخرا من تجسيد دور "نائل" عفريت فيلم "الفيل الأزرق" فى جزئيه، فأصبح خالد الصاوى ينشر فيديوهات وكأنه "ملبوس" بهذا العفريت ولكن بشكل كوميدى وطريف، سواء لأصدقائه من داخل الوسط الفنى أو لمتابعيه، ما جعل الجميع يتساءل هل "نائل" ما زال موجودا داخل الفنان خالد الصاوى.

ابتكر خالد الصاوى رقصة كوميدية وغريبة أثناء الاحتفال بعيد ميلاد شقيقته التى تصغر عنه 15 عاما، والتى ظهرت معه خلال الفيديو الذى نشره.

أدى أيضا خالد الصاوى رقصة جنونية كوميدية أثناء تواجده فى إحدى السهرات على أغنية "ديدى" للشاب خالد، وهو الفيديو الذى نال إعجاب متابعين.

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فاجأ الفنان خالد الصاوى صديقه الفنان تامر حسنى، بفيديو يهنئه بطريقته الخاصة بعيد ميلاده، والذذى أسعد نجم الجيل وأعرب عن سعادته بهذا الفيديو.

نشر خالد الصاوى فيديو أثناء رقصه على أغنية لجمهور الأهلى أثناء الاحتفال بالدورى غيظا فى الزمالك، لكنه علق على الفيديو قائلا "بعتذر لجمهور الزمالك بس الفيديو عجبنى".

تحدث الفنان خالد الصاوى خلال فيديو بشكل مضحك باللغة الإسبانية، وعلق عليه قائلا "كيفية تعلم الإسبانية فى ثوانٍ بسيطة".

أبدى خالد الصاوى استياءه وانزعاجه بعد تلقيه مكالمة على "واتس آب"، واصفا التطبيق بأنه بمثابة غرفة نومه الخاصة وطالب بالتواصل مع إدارة مكتبه.