شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. زوج سلمى حايك يحتفل بعيد ميلادها على الطريقة المكسيكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة المكسيكية اللبنانية الأصل سلمى حايك منذ أيام بعيد ميلادها، وأحضر زوجها "فرانسوا هنرى بينو"، تورتة للاحتفال بهذه المناسبة ولكن هذا الاحتفال كان غريبا نوعا ما، فقام بوضع وجهها فى التورتة ثم أتبعها بقبلة، الأمر الذى أضحك الحضور.

ولم يكن وضع فرانسو لزوجته سلمى حايك وجهها فى التورتة شيئا غريبا فهو نوع من الاحتفال على الطريقة المكسيكية، وهو ما علقت عليه سلمى حايك على الفيديو قائلة: "أحب العادات والتقاليد المكسيكية، ولكنّ الجزء الأفضل كان القبلة.. شكرًا حبيبي أنت الأفضل".