القائمة الكاملة لجوائز الدورة الـ76 لمهرجان فينيسيا السينمائي

أسدل الستار، منذ قليل، على حفل توزيع جوائز مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته السادسة والسبعين، بحضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن في العالم.

وكانت الفنانة التونسية هند صبري أول الوافدين للسجادة الحمراء مع المخرجة الأرجنتينية لوكريشيا مارتيل، والمخرج الصربي الكبير أمير كوستوريتسا، وعدد من نجوم الفن حول العالم.

ونرصد لكم في هذا التقرير القائمة الكاملة لجوائز المهرجان:

جوائز المسابقة الرسمية:

جائزة أفضل فيلم: "Joker" للمخرج تود فيليبس.

جائزة أفضل مخرج: روي أندرسون عن فيلم the endless

جائزة أفضل ممثل: لوكا مارينيللي عن فيلم "Martin Eden".

جائزة أفضل ممثلة: إريان أسكارديا عن فيلم "Gloria Mundi".

جائزة أفضل سيناريو: "No.7 Cherry Lane" للمخرج يون فان.

جائزة لجنة التحكيم الكبرى: "An Officer and a Spy" للمخرج رومان بولانسكي.

جائزة لجنة التحكيم الخاصة: فرانكو ماريسكو عن فيلم "The Mafia Is No Longer What It Used to Be".

جائزة أفضل ممثل صاعد: توبي والاس عن فيلم "Babyteeth".

جوائز مسابقة "أفاق"

أفضل فيلم: "Atlantis" للمخرج فالنتين فاسيانوفيتش.

أفضل مخرج: ثيو كورت عن فيلم "Blanco en Blanco".

أفضل ممثلة: مارتا نيتو عن فيلم "Madre di".

أفضل ممثل: سامي بوعجيلة عن فيلم "بيك نعيش".

جائزة لجنة التحكيم الخاصة: "Verdict" للمخرج رايموند ريباي جوتيريز.

جوائز أفلام الواقع الافتراضي:

جائزة أفضل فيلم: "The Key" للمخرجة سيلين تريكارت.

جائزة أفضل سيناريو فيلم: "Daughters of Chibok" للمخرج جويل كاشي بينسون.

جائزة أفضل محتوى تفاعلي: "A Linha" للمخرج ريكاردو لاجنار.

كلاسكيات فينيسيا:

أفضل فيلم مرمم: "Extase" للمخرج جوستاف مشاتي

أفضل وثائقي: "Babenco: Tell Me When I Die" للمخرجة باربرا باز.

جائزة أسد المستقبل للعمل الأول وجاءت لصالح الفيلم السوداني "ستموت في العشرين" للمخرج أمجد أبو العلا.

وعقب حفل توزيع الجوائز؛ عرض فيلم الختام "The Burnt Orange Heresy" للنجمة إليزابيث ديبيكي.

ويحكي الفيلم قصة تاجر يخطط لعملية سرقة للوحة نادرة لواحد من أكثر الرسامين غموضًا على مر العصور، ولكن جشع هذا التاجر يحركه لأن يصبح مستهلكًا لهذا النوع من السرقات ويتطور الأمر مع خروج أحد العمليات عن السيطرة.

الفيلم من إخراج الإيطالي جوسيبي كابوتوندي، وقد سبق وأن شارك مرة وحيدة في مهرجان فينيسيا السينمائي عام 2009 بفيلم "The Double Hour" وحصد عنه جائزة الشباب للسينما.