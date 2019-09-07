رسالة غامضة من ياسمين صبري .. والجمهور يتساءل



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لها.

وعلقت ياسمين على الصورة بجملة غامضة، حيث كتبت: "ستظل تبحث عني في كل امرأة تقابلها"، وأثارت الرسالة حيرة جمهور ياسمين، الذي تساءل عما تقصد، لكنها لم ترد.

يُذكر أن الفنانة ياسمين صبري، قدمت العام الماضي، مسلسل "حكايتي" من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج احمد سمير فرج.