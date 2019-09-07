بعد تعرضه لحادث سير.. حكيم يطمئن جمهوره بفيديو من المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طمأن الفنان حكيم، جمهوره على حالته الصحية بعد تعرضه لحادث سير في الساعات الأولى من صباح اليوم على طريق السويس.

ونشر الفنان حكيم، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو ظهر خلاله وهو يتلقى العلاج داخل أحد المستشفيات.

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وقال حكيم في الفيديو: "السلام عليكم، قدر الله وما شاء فعل، عملنا حادثة بالعربية، إحنا كلنا بخير الحمد لله، السواق بس فيه كدمات وحاجات بسيطة، ودعواتكم، الحمد لله إنها جت على خير".

كما علق حكيم على الفيديو قائلًا: "قدر الله ما شاء فعل. الحمدلله على كل حال، على فكرة ماكنتش أعرف أنكم بتحبوني كده أنا كمان بحبكم قوي والله. الحمدلله"

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا أنباء تفيد بتعرض حكيم لحادث سير على طريق السويس، بعد انقلاب سيارته وتم نقله إلى المستشفى.