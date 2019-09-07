"جوكر" يتوج بجائزة الأسد الذهبي بمهرجان فينيسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

توج فيلم جوكر للنجم خواكين فينيكس، بجائزة الأسد الذهبي كأفضل فيلم في المسابقة الرسمية، وذلك في حفل توزيع جوائز الدورة الـ76 لمهرجان فينيسيا السينمائي، والذي أقيم مساء اليوم السبت.

وتسلم الجائزة بطل ومخرج الفيلم.

ووفقا لرويترز، حصد الممثل الإيطالي لوكا مارينيللي جائزة أفضل ممثل عن تأديته لشخصية كاتب فقير طموح في فيلم "Martin Eden" واقتنصت الممثلة الفرنسية أريان إسكاريد جائزة أفضل ممثلة.

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وحصلت اسكاريد على الجائزة لدورها في فيلم " Gloria Mundi " الذي لعبت فيه دور أم تعيسة تجاهد لمساعدة عائلتها المتعثرة ماليا.

كما تُوج الفيلم السوداني "ستموت في العشرين" للمخرج أمجد أبو العلا، بجائزة العمل السينمائي الأول.

وترأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية بالمهرجان، المخرجة الأرجنتينية "لوكريسيا مارتيل"، وضمت اللجنة من الأعضاء، المؤرخ السينمائي الكندي "بيرس هاندلينج"، والمخرجة الكندية "ماري هارون"، والممثلة الفرنسية " ستيسي مارتن"، والمصور السينمائي المكسيكي "رودريجو بريتو"، والممثل الياباني "شيني تسوكاموتو"، والمخرج الإيطالي "باولو فيريزي".