"ستموت في العشرين".. فيلم سوداني يحصد جائزة في فينيسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نجح الفيلم السوداني "ستموت في العشرين" للمخرج أمجد أبو العلا، حصد جائزة العمل السينمائي الأول من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

وكان الفيلم قد حصل، قبل يومين، على الجائزة الأولى له من مؤسسة "أدفنتاج" الإيطالية، والتي تمنح جوائز للأفلام المتميزة على هامش مهرجان البندقية.

ويشارك الفيلم في المسابقة الرسمية للمهرجان هذا العام، ضمن 21 فيلمًا، أبرزهم : "Marriage Story" للنجمة سكارليت جوهانسون، و"Ad Astra" للنجم براد بيت، و"Joker" للنجم خواكين فينيكس، وفيلم "The Laundromat" للنجمة ميريل ستريب.

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وتدور أحداث الفيلم في قرية سودانية، حينما تضع امرأة ابنها "مزمل" بعد أعوام من الانتظار، إلا أن نبوءة صوفية تقول بأن الطفل سوف يموت حينما يبلغ الـ 20. تمر السنوات ويكبر مزمل وهو محاط بنظرات الشفقة، التي تجعله يشعر وكأنه إنسان ميت يعيش في ثوب آخر حي، وتستمر الأحداث حتى يعود سليمان إلى القرية، بعد أن عمل مصوراً سينمائياً في المدينة بعيداً عن المعتقدات الصوفية للقرية. وهنا يرى مزمل العالم بشكل مغاير تماماً، من خلال جهاز قديم لعرض الأفلام السينمائية يقتنيه سليمان. وسرعان ما تبدأ شخصية مزمل في التغير بصحبة سليمان، ويتنامى الشك لديه يوماً بعد يوم حول صدق النبوءة المشؤومة.

أما الأم، فتحاول بكل ما أوتيت من طاقة، أن تمنع وقوع النبوءة، وتستمر أحداث الفيلم حتى يبلغ عيد ميلاده العشرين، فيصبح في ذلك اليوم الذي يغتاله فيه الشك والحيرة بين الموت وركوب الحافلة التي تنقله إلى عالم يملؤه الشغف كي يتعرف عليه

كما شهدت المسابقة الرسمية مشاركة المخرجة السعودية هيفاء المنصور، بفيلم "The Perfect Candidate"، الممثل العربي الرسمي الوحيد في المسابقة الرسمية.

يُذكر أن حفل ختام مهرجان فينيسيا السينمائي يُقام الآن على جزيرة ليدو، وسيُعلن خلال الحفل الفائز بجائزة الأسد الذهبي.

