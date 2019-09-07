محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
تصوير-محمد حسام الدين:
حرص عدد من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء للشاعر تامر حسين في وفاة والده، والذي يقام الاَن بالقاعة الملحقة بمسجد حسن الشربتلى بالتجمع الخامس.
وكان ضمن الحضور الملحن عمرو مصطفى شريك نجاح الشاعر تامر حسين والذي حرص على الوقوف بجواره لاستقبال المعزين، كما حضر المطرب رامي جمال، والملحن وليد سعد، والملحن محمد ضياء، والموزع توما، وغيرهم.
وكان الشاعر تامر حسين قد أعلن عن وفاة والده الأستاذ حسين سعد إبراهيم يوم الخميس الماضي، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب: "والدي حسين سعد إبراهيم فى ذمة الله، نسألكم الفاتحة والدعُاء له ولأمواتنا جميعاً بالرحمة والمغفرة، واخدنا العزاء على المقابر وشكر الله سعيكم".
كانت هذه تفاصيل خبر بدء توافد النجوم على عزاء والد الشاعر تامر حسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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