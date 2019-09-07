رامي صبري: "بحب الأغاني التجارية وأنا من أهم المطربين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قال الفنان رامي صبري إنه يفضل تقديم الأغاني التجارية لأنها تحقق له النجاح، مضيفًا أن الأغاني السريعة جعلته من أهم المطربين في الساحة الفنية.

وأوضح صبري، في تصريحات خاصة لمصراوي: "الحمد لله أنا من أهم الناس الموجودة في الساحة الفنية دلوقتي، بفضل الأغاني التجارية، مش بس تقديمي الأغاني الهادية اللي بلاقي تفاعل كبير من الجمهور تجاهها عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

يذكر أن ألبوم رامي صبري الجديد "فارق معاك"، يضم 12 أغنية، هي: "بتاع بنات، أنا بابا، حاول تنساني، وقولت اللي عندي، هو فى كده، بقابل ناس، انا بعترفلك، وصعبان عليا، وعجبي، وحكاية حبنا، وبتهتمى، وفارق معاك".