بعد اختياره لافتتاح مهرجان قرطاج.. فيلم "عرايس الخوف" يحصد جائزة في فينيسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - أ.ش.أ

فاز الفيلم التونسي "عرايس الخوف" للمخرج النوري بوزيد، بالجائزة الخاصة لحقوق الإنسان، خلال عرضه في الدورة 76 لمهرجان البندقية السينمائي الدولي بإيطاليا، الذي اختتمت فعالياته مساء اليوم بإعلان جوائز المسابقات المختلفة.

ويدور الفيلم، ومدته 96 دقيقة، حول عودة الشابتين زينة ودجو إلى تونس في ديسمبر 2013 بعد فرارهما من تنظيم "داعش" بسوريا .. ويتناول صراعهما من أجل البقاء وإعادة بناء الذات بمساعدة المحامية نادية والطبيبة درة، فيما تجد دجو في كتاباتها أفضل ملجأ، وتختار زينة أن تفضي ببؤسها للشاب إدريس رفيق.

الجدير بالذكر أن الفيلم تم اختياره أمس ليفتتح الدورة الجديدة لمهرجان أيام قرطاج السينمائية 2019 "دورة نجيب عياد"، التي ستعقد من 26 أكتوبر إلى 2 نوفمبر المقبل.