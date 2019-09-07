جورج وسوف يكشف عن صورة لأولاده الثلاثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: نشر الفنان السوري جورج وسوف صورة، عبر حسابه على "إنستجرام"، جمعته بأولاده الثلاثة حاتم ووديع وجورج جونيور. ظهر جورج في الصورة يضع يده في يد أبنائه، وعلق: "يا رب كل العمر الأيد بالأيد". يُذكر أن وسوف أحيا حفلًا غنائيًا في مدينة أربيل العراقية يوم 19 يوليو الماضي.

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