بصورة مع بناته.. صلاح عبدالله يروج للحلقات الجديدة من "قيد عائلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان صلاح عبدالله صورة تجمعه بناته الثلاث، عبر حسابه الرسمي بموقع " إنستجرام".

وعلق على الصورة قائلًا: " بناتي أحلى وأغلى حاجة في حياتي، هيتجننوا ويعرفوا إيه اللي هيحصل لفضل الخولي، قولتلهم اسألوا أمكم".

وتابع عبدالله: " طلبوا ميرفت أمين، قيد عائلي الجزء الجديد كمان ساعة على " DMC".

"قيد عائلي" تأليف محمد رجاء، إخراج تامر حمزة، بطولة بوسي، ميرفت أمين، عزت العلايلي، صلاح عبدالله، ميرنا وليد، محمد رياض، سيمون، دنيا عبدالعزيز، ريم البارودي، ميرهان حسين، غادة طلعت، محمد نجاتي، دينا فؤاد، رامي وحيد.