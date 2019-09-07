تراند اليوم : خاتم يفضح العلاقة بين هيفاء وهبي ومدير أعمالها "صورة"

أثارت صورة حديثة، شاركها محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، ضجة كبيرة بين متابعيه.



وبدا محمد وزيري في الصورة منشغلا بهاتفه الذكي، أثناء لعبه بإحدى الألعاب، وعندما سأله أحد متابعيه إذا كانت اللعبة الشهير "ببجي"، أكد أنه لم يحب هذه اللعبة بل يلهو بإحدى ألعاب الاطفال وقال: "حاجات هبلة بتاعة الاطفال".

ولكن كان أكثر ما جذب اهتمام متابعو محمد وزيري في الصورة، هو خاتم يضعه في يده منقوش عليه حرف "H" باللون الأسود، لافتين إلى أنه إشارة مباشرة لعلاقته الحميمة وحبه الكبير وتمسكه بهيفاء وهبي، بحسب مجلة "لها".

وسبق لمحمد وزيري أن نشر صورة له عبر حسابه على "إنستغرام"، وهو بالقرب من سيارة الفنانة اللبنانية الفارهة.

Advertisements

وعلق عليها قائلا: "بصراحة مش عربيتي، دي بتاعت هيفا، بس ميمنعش لو خدت لفة بيها"، في إشارة إلى أن علاقتهما لم تنقطع ولا يزالان معا، من دون أن يتبين ما إذا عاد لإدارة أعمالها أم أن الصداقة هي التي تجمع علاقتهما فقط".

وأضافت مجلة "لها" أن صفحات متابعة لأخبار وهبي أكدت أن العلاقة بينها وبين وزيري عادت إلى طبيعتها، بعد التوتر الذي حصل قبل فترة بسبب اتهامه بتفضيل فنانات أخريات عليها، والسعي إلى أن تخسر العديد من الأعمال الفنية الجديدة، وهو الأمر الذي نفته هيفاء وهبي بشكل تام، إلا أن الوزيري لم يتحمل الأمر وألغى صفحته على "تويتر" وقدم استقالته وأعلن اعتزال العمل معها".



