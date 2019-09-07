شاهد : إيفانكا ترامب ترقص وسط السوق في الباراغواي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 سبتمبر 2019 10:39 مساءً - ظهرت ابنة الرئيس الأميركي، إيفانكا ترامب، وهي ترقص في أحد الأسواق في الباراغواي، ضمن جولتها في أميركا الجنوبية .



والتقطت عدسات الكاميرا مجموعة من الصور، لايفانكا ،وسط أجواء من الفرح، بعد ان طلبت منها إحدى السيدات الباراغوايات الرقص معها رقصة تراثية.



واستجابت إيفانكا للسيدة على الفور، وبدأت تتراقص على أنغام الموسيقى أمام عدد من المسؤولين.



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وظهرت إيفانكا ترامب وهي ترتدي فستانا أصفر اللون ضيق، وحذاء بكعب عالِ، وهي ترقص مع النسوة الباراغويات وسط السوق .



وخلال زيارتها إلى باراغواي، التقت إيفانكا رئيس البلاد، ماريو عبده بينيتز، وحرفيات، وأعلنت التزامها برأس مال إضافي، قدره 500 مليون دولار، لصندوق مساعدة سيدات الأعمال في المنطقة.

وتهدف رحلة إيفانكا ترامب إلى الترويج لمبادرة البيت الأبيض من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة، وشملت توقفين سابقين في الأرجنتين وكولومبيا.



ووصلت إيفانكا إلى أسونسيون عاصمة باراغواي مساء الخميس، ويرافقها في الجولة نائب وزير الخارجية جون سوليفان.

وقالت إيفانكا إن الالتزامات المالية لـ"مبادرة ازدهار المرأة والتنمية العالمية" ستتضاعف بإضافة نحو "500 مليون دولار لرأس مال القطاع الخاص" برائدات أعمال.