بريانكا تشوبرا ونيك جوناس أول زوجان يفوزان بلقب الأكثر أناقة لعام 2019

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 سبتمبر 2019 10:39 مساءً - الرومانسية والتفاهم والسعادة سمة أساسية في زواج نجمة بوليوود بريانكا تشوبرا ونجم هوليوود نيك جوناس،وتوجا نجاحهما الفني والاجتماعي باقتناصهما لقب الأكثر أناقة لعام 2019،وهما أول زوجان يفوزان به معاً.

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أول زوجان يتقاسمان لقب الأكثر أناقة



نالت الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا وزوجها نجم البوب الأمريكي نيك جوناس لقب الأكثر أناقة في 2019، من مجلة بيبول، لأول مرة في تاريخ المجلة يتقاسم زوجان هذا اللقب.

بريانكا شوبرا ونيك جوناس



أول زوجان يتصدران المراكز العشرة الأولى



وتصدرت تشوبرا (37 عاماً)، التي كانت ملكة جمال العالم وحققت شهرة في هوليوود وبوليوود، وجوناس (26 عاماً) القائمة السنوية للمشاهير الأكثر أناقة التي تصدرها المجلة، التي شملت هذا العام الممثل بيلي بورتر وبطلة التنس سيرينا وليامز، بالإضافة إلى رائدات عالم الأناقة مثل جنيفر لوبيز وليدي جاجا وسيلين ديون،وفق موقع "عربي بوست".

وقالت أندريا لافينثال مديرة قسم الأناقة والجمال في المجلة لرويترز: «هذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يكون فيها رجل، أو زوجان، في قائمة المراكز العشرة الأولى، ناهيك عن حصولهما على لقب الأكثر أناقة. لكننا شعرنا بأن هذين الاثنين يستحقانه".

وتزوجت تشوبرا من جوناس في نيودلهي، في ديسمبر/كانون الأول عام 2018، ليصبحا من أشهر الأزواج في العالم.