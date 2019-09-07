ملك ماليزيا السابق يعبر عن ندمه على زواجه من ملكة جمال موسكو السابقة أوكسانا فيوفودينا

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 سبتمبر 2019 10:39 مساءً - في حالة الحب لا يعود للعقل والحكمة مكان لدى العاشق، حتى لو كان أقوى رجل في العالم، سطوة الحب أقوى من سطوة العرش والسلطة في حياة ملك ماليزيا السابق محمد .



القصر الملكي الماليزي يُصدر بيانّا رسميًّا غير مسبوق



أعرب ملك ماليزيا السابق السلطان محمد، عن أسفه وندمه من الزواج بملكة جمال موسكو السابقة أوكسانا فيوفودينا (ريحانة) وتخليه عن عرشه من أجلها.

وأصدر القصر الملكي بيانًا رسميًّا غير مسبوق، هاجم فيه طليقة السلطان بسبب "أكاذيبها المزعومة" على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهم ملكة جمال موسكو السابقة، بأنها "شوهت سمعة العائلة المالكة" بسلسلة من المنشورات المتعلقة بالطلاق، وأشار القصر إلى أنّ السلطان يعرب عن ندمه لزواجه السابق بها.

وقال بيان القصر الرسمي، إنّ السلطان "يعرب عن أسفه للخيارات الشخصية التي اتخذها في حياته الخاصة، والتي تسببت في ارتباك الشعب، ما أدى إلى انشقاق على مواقع التواصل الاجتماعي مدفوعًا بشائعات غير موثوقة".



سر غضب القصر الملكي من ملكة جمال موسكو

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وأضاف البيان: "إنّ قصر كيلانتان مستاء للغاية، ويدين نشر الصور الخاصة، وجميع المنشورات غير اللائقة عن الشؤون الشخصية والخاصة لصاحب السمو الملكي على مواقع التواصل الاجتماعي، وينكر قصر كيلانتان بشدة جميع التعليقات غير الصحيحة والتشهيرية التي تم نشرها مع الصور .

وتابع: "من الآن فصاعدًا، قرر قصر كيلانتان الابتعاد عن النظام المتّبع، والرد على التصريحات غير الصحيحة والتشهيرية على مواقع التواصل الاجتماعي لتوضيح الأمور، وتقليل التشويش الذي تسببت به مثل هذه المنشورات بين الناس.



شكوك



وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، و"روسيا اليوم"، إنّ السلطان الذي لا يزال حاكمًا لمقاطعة "كيلانتان"، طلق ريحانة، بينما كانت القضية محاطة بالكثير من الجدل والغموض، وسط مزاعم تشكيك الملك في أبوّة طفله "ليون"، البالغ من العمر 4 أشهر.

يأتي هذا بعد أيام من تلميحات ريحانة قبل أيام لاستعدادها لكشف المستور، والتحدث عن خبايا زواجها مع الملك، الأمر الذي أثار غضب المسؤولين الماليزيين .

وكان ملك ماليزيا السابق قد تزوج من ملكة جمال موسكو أوكسانا فيوفودينا (ريحانة) العام الماضي، قبل أشهر من تخليه عن العرش في يناير، بعد تعرّضه لضغوط متزايدة بسبب علاقتهما .

ورغم مضي أشهر على وقوع الطلاق مازالت ملكة جمال موسكو السابقة ريحانة، وكان اسمها السابق قبل الزواج "أوكسانا"، تنشر صورًا خاصة لها مع زوجها السابق في حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستقرام"، وتملك فيه أكثر من نصف مليون متابع ومتابعة.

وهي صور شديدة الخصوصية، لهذا استفزت القصر الملكي وشجبت بشدة فعلتها هذه.