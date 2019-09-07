عودة "فري ميكس 5" بعد غياب 14 عاماً

يستعد المخرج نصر محروس لإنتاج الألبوم الخامس من "فري ميكس"، وذلك بعد غياب دام أكثر من 14 عاماً. ومن المقرر طرح الألبوم الخامس من "فري ميكس" قريباً. يذكر أن "فري ميكس 4"، تم طرحه في عام 2005، وضم الألبوم 10 أغنيات، من تشكيلة متنوعة من نجوم الغناء، ومنهم: "بهاء سلطان، دياب، دنيا سمير غانم، شيرين، سومة، تامر حسني، وليد سعد". وضم الألبوم 10 أغنيات، من تشكيلة متنوعة من نجوم الغناء، ومنهم: "بهاء سلطان، دياب، دنيا سمير غانم، شيرين، سومة، تامر حسني، وليد سعد". Advertisements

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