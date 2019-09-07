مدحت صالح يطرح أغنية "حد غيري" في هذا الموعد

يستعد الفنان مدحت صالح لطرح أحدث أغانيه بعنوان "حد غيري"، وهي من كلمات معتز الإمام، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد شفيق.
ومن المقرر طرح أغنية "حد غيري"، يوم الخميسالموافق 12 سبتمبر الجاري.
يذكر أن النجم مدحت صالح أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا ناجحًا، في محكى3، وذلك ضمن فاعليات مهرجان القلعةالدولي للموسيقى والغناء بدورته الـ 28، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية.
وقدم من خلاله باقة من ألمع أغنياته منها "حبيبي يا عاشق، وعدي، قلب واحد، زي المليونيرات، النور مكانه في القلوب، ماشي في ضلها، ابن مصر".
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