نشر النجم محمد هنيدي صورة تجمعه بالمنتخب المصري لكرة اليد، عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".
وكان المنتخب المصري لكرة اليد، حضر مسرحية "3 أيام في الساحل"، كما أعرب النجم محمد هنيدي عن فرحته بحضورهم، قائلاً: "الشباب اللي شرفونا .. منتخب مصر لكرة اليد .. أبطال العالم في عرض مسرحية ٣ أيام في الساحل".
يذكر أن مسرحية "3 أيام في الساحل"، من تأليف حاتم حسين، وإخراج مجدي الهواري، و بطولة كل من بيومىفؤاد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مها أبوعوف، محمد محمود، ندى موسى، سامية الطرابلسي".
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. محمد هنيدي مع نجوم المنتخب في "3 أيام في الساحل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.