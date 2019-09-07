شاهد.. محمد هنيدي مع نجوم المنتخب في "3 أيام في الساحل"

نشر النجم محمد هنيدي صورة تجمعه بالمنتخب المصري لكرة اليد، عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

وكان المنتخب المصري لكرة اليد، حضر مسرحية "3 أيام في الساحل"، كما أعرب النجم محمد هنيدي عن فرحته بحضورهم، قائلاً: "الشباب اللي شرفونا .. منتخب مصر لكرة اليد .. أبطال العالم في عرض مسرحية ٣ أيام في الساحل".

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يذكر أن مسرحية "3 أيام في الساحل"، من تأليف حاتم حسين، وإخراج مجدي الهواري، و بطولة كل من بيومى

فؤاد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مها أبوعوف، محمد محمود، ندى موسى، سامية الطرابلسي".