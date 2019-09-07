تامر حسني يسجل أغنية جديدة.. ويوجه نصيحة رياضية لجمهوره

متابعة بتجــــــــــــرد: شارك النجم المصري تامر حسني جمهوره، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو “إنستجرام”، بصورة جديدة أعلن من خلالها الانتهاء من تسجيل أغنية جديدة من ألبومه المقبل، ووجه رسالة لجمهوره.

وعلق “تامر” على الصورة قائلاً: “صباح العسل والنشاط، لسه مخلص تسجيل أغنيه من ألبومي الجديد دعواتكم، قولولي بقى مين هيسخن كدا وينزل الچيم يتمرن أو يتمرن في البيت.. على فكرة أنا كتير بتمرن في البيت وبطلع بنتيجة حلوة جداً ومن غير أجهزة.. الفكرة في أنواع التمارين يلا منكسلش”.

يشار إلى أن تامر حسني ينتظر طرح فيلمه الجديد “الفلوس”، خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولته خالد الصاوي، وزينة، ومحمد سلام، وعدد من الفنانين، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف ومنهم النجم أحمد السقا، ومي عز الدين، وعلي ربيع، وويزو، وآخرون، الفيلم من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج سعيد الماروق.