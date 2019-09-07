كارول سماحة تعلن تفاصيل حفلها الجديد

متابعة بتجــــــــــــرد: شاركت النجمة اللبنانية كارول سماحة جمهورها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو “إنستقرام”، بمقطع مصور ظهرت من خلاله لتكشف عن موعد حفلها الغنائي المقبل.
وقالت “كارول” في المقطع، إنها تستعد لحفل غنائي ضخم، وعلقت على الفيديو وقالت: “لأول مرة أنا والفنان الصديق ميشال فاضل بسهرة استثنائية في مهرجان بكاسين في لبنان يوم ١٤ سبتمبر”، وظهر معها بالمقطع ميشال فاضل وهي تتحدث معه عبر الهاتف.
يشار إلى أن كارول سماحة تنتظر طرح فيلمها الجديد “بالصدفة” خلال شهر أيلول/سبتمبر الجاري، وهو من تأليف كلوديا مرشليان، وإخراج باسم كريستو، ويشارك في بطولته مجموعة من نجوم الفن بلبنان من بينهم باميلا الكيك وبديع بوشقرا، وسيطرح بدور العرض خلال الفترة المقبلة.
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