انفجار غامض في السماء يثير القلق.. فيديو

متابعة بتجــــــــــــرد: أوضح خبراء أن انفجارا غامضا في سماء نيويورك، حدث خلال الأسبوع الماضي، يعود لسقوط نيزك من الفضاء.
وقال مايك هانكي، مدير العمليات في American Meteor Society، بأنهم “تلقوا الكثير من رسائل البريد الإلكتروني من الناس بشأن الانفجار، وإن ما رأوه هو الضوء الذي ينتج عن تصادم الأجسام مع الهواء والغلاف الجوي”.
وأضاف أنه عادة ما يكون هناك تأخير بين الصوت والتقارير المرئية، لأن الصوت ينتقل أبطأ من الضوء.
وأشارت العديد من المصادر إلى أن موجة الضوء والضوضاء، استمرت من 1.5 إلى 3.5 ثانية، ولم ترد إلى الآن أي تقارير عن أي أضرار.
ويصطدم عدة آلاف من الشهب بالغلاف الجوي للأرض بشكل يومي، ولكن الغالبية العظمى تحدث فوق المحيطات والمناطق غير المأهولة بالسكان، ويخفي ضوء النهار عددا كبيرا منها.
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