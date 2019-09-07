رغم تقدمه في العمر.. رونالدو أسرع مهاجمي الدوري الإيطالي

يتفوق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس على جميع مهاجمي الدوري الإيطالي من ناحية السرعة، رغم تقدمه في العمر وبلوغه 34 عاما.

وألقت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية الضوء على بلوغ سرعة رونالدو 34.62 كم/ساعة في أول جولتين بالكالتشيو خلال الموسم الحالي.

وأكدت أن رونالدو بات اللاعب الأسرع بين جميع لاعبي اليوفي، متفوقا على الثلاثي البرازيلي دوجلاس كوستا وأليكس ساندرو ودانيلو.

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وبالنظر إلى نجوم الدوري الإيطالي بشكل عام، فإنه لا يوجد من يتفوق على رونالدو إلا اليوناني كوستاس مانولاس مدافع نابولي، بعدما سجل سرعة بلغت 35.41 كم/ساعة.

ويأتي المهاجم الإيطالي سيموني زازا لاعب تورينو ثالثا خلف مانولاس ورونالدو، إذ سجل سرعة بلغت 34.56 كم/ساعة.

وفي المرتبة الرابعة، جاء جيانلوكا مانشيني مدافع روما بسرعة بلغت 34.46 كم/ساعة، بينما حل الألباني بيرات ديمسيتي لاعب أتالانتا خامسا بسرعة بلغت 34.26 كم/ساعة.

يذكر أن رونالدو انضم إلى صفوف اليوفي العام الماضي قادما من ريال مدريد الإسباني في صفقة قياسية هي الأغلى في تاريخ الدوري الإيطالي، بعدما تجاوزت حاجز الـ100 مليون يورو.