كنزة مرسلي تُعلّق على شخصية سندريلا.. وتؤكّد: أحلام وأصالة ستتصالحان لهذا السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خَطَت الفنانة الجزائرية كنزة مرسلي بثبات على الساحة الفنية، وذلك بعد مشاركتها في برنامج المواهب "ستار أكاديمي" والتي حصدت من خلاله جماهيريةً لا يُستهان بها.

وتحدّثت مرسلي لـ"فوشيا" عن المسؤولية التي تقع على عاتقها بعد الدعم الذي تلقته من جمهورها وتحديدًا في بلدها، لافتةً في نفس الوقت إلى أنها تتمتع بشخصية طيبة ومسالمة لا يمكن أن تتخلّى عنها إرضاءً للوسط الفني.

كما علّقت الفنانة الجزائرية على مختلف الأمور المتعلّقة بمسيرتها الفنية، وتطرّقت أيضًا إلى موضوع الخلاف الحاصل بين النجمتين أصالة وأحلام.

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