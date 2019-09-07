متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تسودُ موضة عمليات التجميل في الوسط الفني، ولا تتردّد النجمات في إنفاق مبالغ طائلة ليظهرن بأبهى حلّة، ليحافظن على شبابهنّ أمام الجمهور، حتى أصبحت تلك العمليات مجرد هوس عند الكثير منهنّ.
ووصلت مبالغ العمليات التجميلية عند بعض النجمات إلى ملايين الدولارات، غير أن ذلك لم يعد مقتصرًا عليهن بعد دخول النجوم هذا المضمار، لتوطيد علاقاتهم الاجتماعية.
وفيما يلي جمعنا لكِ في هذا الفيديو، أبرز النجوم الذين أنفقوا أموالًا طائلةً على العمليات والجراحات التجميلية:
كانت هذه تفاصيل خبر مشاهير أنفقوا مبالغ "جنونية" على عمليات التجميل.. شاهدي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.