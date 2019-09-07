مشاهير أنفقوا مبالغ "جنونية" على عمليات التجميل.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تسودُ موضة عمليات التجميل في الوسط الفني، ولا تتردّد النجمات في إنفاق مبالغ طائلة ليظهرن بأبهى حلّة، ليحافظن على شبابهنّ أمام الجمهور، حتى أصبحت تلك العمليات مجرد هوس عند الكثير منهنّ.

ووصلت مبالغ العمليات التجميلية عند بعض النجمات إلى ملايين الدولارات، غير أن ذلك لم يعد مقتصرًا عليهن بعد دخول النجوم هذا المضمار، لتوطيد علاقاتهم الاجتماعية.

وفيما يلي جمعنا لكِ في هذا الفيديو، أبرز النجوم الذين أنفقوا أموالًا طائلةً على العمليات والجراحات التجميلية: