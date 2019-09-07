توجُّه لمقاضاة روزانا اليامي بسبب مقاطع "القبلات والأحضان".. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ذكرت مصادر مُطّلعة عن اعتزام عدد من القانونيين والمواطنين في السعودية رفع قضية ضد الإعلامية روزانا اليامي بعد ظهور عدد من المقاطع المصوّرة التي وصفوها بخادشة للحياء والجريئة والتي تجرمها الأنظمة والقوانين في المملكة.

واحتوت مقاطع الفيديو التي نشرتها روزانا من شهر عسلها وهي تُعانق زوجها وتقبله، وسط انتقادات واسعة لمثل هذه التصرفات الخارجة عن عادات وتقاليد المجتمع السعودي وفق قول المُعلّقين.

وتضمّنت الانتقادات التي طالت الإعلامية بأنها لا تكف عن المغامرات والإثارة باسم الإعلام والمواطن السعودي، وتسعى دائمًا إلى أن تصنع لنفسها النجاح بطريقة خارجة عن المألوف، وهو الدافع الرئيسي لتقديم شكوى ضد ما تضمنته حساباتها على السوشيال ميديا.

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من جهتها، ردّت روزانا اليامي على الهجوم الذي تعرّضت له ونشرت فيديو جديد علّقت من خلاله بسخرية على كل التعليقات، وقالت: "مقهورين لأني حضنت زوجي، لا علينا من التافهين وهم آخر همنا وندوس عليهم، الدنيا قامت وقعدت لأني حضنت زوجي، هناك من علقوا في السوشال ميديا، وأرسلوا نصائح وهم رائحتهم منتشرة في مواقع التواصل، من بابه مخلوع لا يطرق باب الآخرين، هو زوجي وحلالي وأنا لم أتصرف بشكل خاطئ."

ومؤخرًا نشرت روزانا مجموعةً من الصور والفيديوهات، وثّقت من خلالها عقد قرانها وزواجها من شخص يُدعى "خالد"، وأعلنت زواجها مباشرة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.