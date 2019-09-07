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شكرا لقرائتكم خبر عن من أين انتقت داكوتا جونسون فستانها ومجوهراتها بعرض فيلمها The Friend؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت النجمة العالمية داكوتا جونسون الأنظار نحوها بعرض فيلمها الجديد "The Friend" ضمن فعاليات Toronto International Film Festival مهرجان تورنتو السينمائى الدولى لعام 2019، الذى تستمر فعالياته حتى 15 سبتمبر الجارى وقد أقيم العرض فى مسرح Princess of Wales فى تورنتو بكندا.
وحضر أيضا العرض كل من جيسون سيجيل ودينى بينتون ومارى سكوت وإيزابيل كاى وغيرهم.
اختارت داكوتا جونسون ذات الـ29 عاما أن تظهر بإطلالة مبهرة على السجادة الحمراء، فظهرت مرتدية فستانا باللون الأسود وهو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء Dior بينما انتقت مجوهراتها من مجموعة "Maison Birks".
داكوتا جونسون
علي السجادة الحمراء قبل عرض الفيلم
داكوتا جونسون
علي السجادة الحمراء قبل عرض الفيلم
علي السجادة الحمراء قبل عرض الفيلم
داكوتا جونسون
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