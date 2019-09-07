شكرا لقرائتكم خبر عن Joker يفوز بجائزة الأسد الذهبى أفضل فيلم بمهرجان فينسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فيلم Joker بجائزة الأسد الذهبى لأفضل فيلم بمهرجان فينسيا، وهو الفيلم الـذى يعرض أيضا ضمن فعاليات مهرجان نيويورك يوم 2 أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن يطرح فيلم الـ Joker فى دور العرض المصرية يوم 2 أكتوبر المقبل، على أن يصل دور العرض الأمريكية يوم 4 أكتوبر المقبل، ويصل إلى باقى الدول حول العالم خلال الشهر.

ويضم الفيلم الجديد مجموعة كبيرة من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم خواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم، فيلم جوكر Joker مصنف كـ عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف، وبلغت تكلفة الفيلم 55 مليون دولار أمريكى.

فيلم الـ Joker مقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتى تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر فى مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التى تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.