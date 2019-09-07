شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. هانى رمزى ووليد سعد وتوما أول الحاضرين فى عزاء والد الشاعر تامر حسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ، منذ قليل، عزاء والد الشاعر تامر حسين بمسجد حسن الشربتلى بالتجمع الخامس، وحرص عدد من الفنانين على التواجد منذ الدقائق الأولى، منهم الملحن عمرو مصطفى، هانى رمزى، الملحن تامر على، الملحن إسلام زكى، الملحن وليد سعد، كريم محسن، الموزع الموسيقى توما.

وكان الشاعر تامر حسين أعلن عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام" عن وفاة والده، حيث كتب: "والدى حسين سعد إبراهيم فى ذمة الله نسألكم الفاتحة والدعُاء له ولأمواتنا جميعاً بالرحمة والمغفرة وخدنا العزاء على المقابر وشكر الله سعيكم".

ورُشح تامر حسين مؤخراً لجائزة أفضل شاعر فى أفريقا لعام 2019، من قبل إدارة مهرجان جوائز الموسيقى الأفريقية عن أغنيته "ناسينى ليه" للنجم تامر حسين، كما رُشحت فكرة كليب ألأغنية وطريقة تنفيذه من قبل المخرج سعيد الماروق، للمنافسة على جائزة أفضل كليب فى أفريقيا عام 2019.