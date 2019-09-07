شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا يعود من الأقصر بعد انتهاء تصوير مشاهده فى "العنكبوت" الاثنين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود النجم أحمد السقا الاثنين المقبل من مدينة الأقصر، بعد انتهائه من تصوير المشاهد الخاصة بفيلمه "العنكبوت"، ويستكمل تصوير المشاهد الخارجية من العمل فى القاهرة، والتى تجمع بينه وبين النجم ظافر العابدين ومنى زكى وباقى فريق العمل.
فيلم "العنكبوت" تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وهى عادة السقا فى أفلامه، فضلاً عن مشاهد الأكشن الخطرة التى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير.
ويشارك فى بطولته كل من: النجمة منى زكى، والفنان ظافر العابدين والفنان محمد لطفى والفنان أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة يسرا اللوزى والفنانة ريم مصطفى ويجرى التعاقدات مع باقى النجوم.
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