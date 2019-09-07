نيكي ميناج تعتذر عن مفاجأتها الصادمة

متابعة بتجـــــــــــرد: اعتذرت نجمة الراب الأمريكية، نيكي ميناج، اليوم السبت، عن إعلانها قرار اعتزالها لجمهورها.
ووصفت “ميناج”، التغريدة التي أعلنت فيها اعتزالها الفن، بأنها “مفاجئة وغير رقيقة”، مضيفة أنها ستوضح المزيد من التفاصيل عن اعتزالها قريبا.
وقالت النجمة الأمريكية لجمهورها في تغريدتها الجديدة: “مازلت هنا، ومازالت مولعة بحبكم وأنتم تعرفون ذلك”.
وفاجأت نيكي ميناج، البالغة من العمر 36 عاما، جمهورها بإعلان اعتزالها الفن، في تغريدة شاركتها عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، والتي قالت فيها ” لقد قررت التقاعد والتفرغ لتكوين أسرة.. لمحبيني استمروا في غناء الراب حتى وفاتي .. أحبكم كثيرا”.
وتسببت هذه التغريدة في صدمة وارتباك الكثيرين من محبي الراب ممن تسائلوا عن سبب هذا القرار المفاجيء، وقال البعض إنه كان يجب عليها التحدث إليهم أولا وهو ما دفعها إلى مخاطبتهم من خلال تغريدتها لليوم.
وتواعد نيكي ميناج رجلا يدعى، كينيث بيتي، وألمحت في أكثر من مناسبة أنهما يعتزمان الزواج، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.
ولم توضح ما إذا كانت جادة في قرار اعتزالها الفن، أم أنه ابتعادها عن الحياة سيكون بشكل مؤقت.
ونيكي ميناج من أبرز مطربات الراب في العالم، وبدأت مشوارها في مطلع الألفية الثالثة، بطرحها لبعض الألبومات التي اشتركت فيها مع مطربين مثل دريك وليل واين.
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