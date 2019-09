كيم كارداشيان تكشف ما فعلته تحت تأثير الكحول وندمت عليه – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــرد: أفصحت نجمة تلفزيون الواقع وعارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، عن سر مقاطعتها المشروبات الكحولية.

وقالت في حلقة من برنامجها الواقعي “Keeping up with The Kardashians”، إنها أعلنت انتظارها طفلها الرابع من أم بديلة، وهي في حالة لا وعي، تحت تأثير الكحوليات.

وأوضحت أنها ارتكبت خطأ عندما أفصحت عن حملها الرابع، وهو ما يجعلها ممتنعة عن تناول الكحوليات، قبل أن تستقبل طفلها الرابع “سالم” في شهر مايو/أيار.

وتعاني نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية من أصل أرميني، من مشاكل تمنعها من الحمل، فليست هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها كيم إلى الأم البديلة، فقد قامت بذلك من قبل مع ابنتها شيكاغو.

وكانت كارداشيان صاحبة الـ38 عاما، قد نشرت منذ أيام صورة لها برفقة طفلها.