متابعة بتجــــــــــرد: قامت ابنة الرئيس الأمريكي، إيفانكا ترامب، ومستشارته الخاصة، بالرقص مع المارة في أحد الأسواق بباراغواي، ضمن جولتها في أمريكا الجنوبية.

وظهرت إيفانكا وهي ترقص مع إحدى السيدات، وتؤديان رقصة تراثية. واستجابت إيفانكا للسيدة على الفور، وبدأت تتراقص على أنغام الموسيقى أمام عدد من المسؤولين. Advertisements وخلال زيارتها إلى باراغواي، التقت إيفانكا رئيس البلاد، ماريو بينيتز، وأعلنت التزامها برأس مال إضافي، قدره 500 مليون دولار، لصندوق لمساعدة سيدات الأعمال في المنطقة. وتهدف رحلة إيفانكا ترامب إلى الترويج لمبادرة البيت الأبيض من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة، وشملت توقفين سابقين في الأرجنتين وكولومبيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيفانكا ترامب ترقص وسط المارة في باراغواي.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.