ليلى اسكندر بإطلالة مبهرة باللون الزهري

اعتاد جمهور الفنانة ليلى اسكندر على اطلالاتها المميزة وازيائها الملفتة التي تختارها في كل مناسبة لديها، كما تشاركها مع متابعيها على حسابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فتلقى اعجاب الجميع.

مؤخرًا، نشرت “اسكندر” صورة لها ظهرت فيها بغاية الروعة والجمال، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الزهري الهادئ حمل توقيع المصمم يوسف الجسمي، كما تزيّنت بمكياج لافت ومبهر بأنامل خبيرة التجميل آلاء المعري، مع تسريحة شعر راقية وملفتة تتلاءم مع اطلالتها الساحرة، كما ارفقتها بتاج مرصّع امتد فوق عينيها ملامسا أطراف شعرها.

اطلالة الفنانة ليلى اسكندر نالت إعجاب المتابعين ولاقت تفاعلاً كبيرًا بينهم، حيث تركوا تعليقات أشادوا فيها بجمال ليلى وأناقتها التي عوّدتهم عليها مع ازياء ملفتة ومميّزة.