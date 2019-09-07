دنيز بايسال تحتفلُ بزفافها بـ 3 فساتين.. وعريسها يُهديها أغنيةً خاصةً!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفلت الممثلة التركية، دنيز بايسال، والتي اشتُهرت بدور هازال في مسلسل "فضيلة وبناتها" وحقّقت بفضله شعبيةً كبيرةً في العالم العربي، بحفل زفافها على المغنّي التركي باريش يورتشو.
وتصدّر خبر زفاف دنيز مواقع التواصل الاجتماعي، وشغلت مراسم الزفاف بال جمهورها الذين نشروا لها صورًا ومقاطع فيديو من كواليس الزفاف والتحضيرات قبله وصولاً إلى حفل الزفاف.
ومن أكثر الفيديوهات انتشارًا كان فيديو لعريسها الذي فاجأها خلال الزفاف بتقديم أغنيةٍ لها من كتابته وكانت دنيز سعيدةً بذلك.
وارتدت دنيز خلال سهرة الزفاف ثلاثة فساتين، واحدًا منها كان من المصممة التركية زليخة كاجار، والذي صُمم خصيصًا ليمنحها راحةً لأداء الرقصات.
ونشرت الفنانة التركية عبر حسابها على إنستغرام فيديو من حفل الزفاف وعلّقت عليه: "لا أعرف من أين أبدأ، وماذا أكتب، فكلّ شيء كان مثاليًا".
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Nereden başlasam, neler yazsam bilmiyorum... Her şey o kadar mükemmeldi ki... Böyle bi günde yanımızda olan, sabaha kadar bizimle eğlenen, mutluluğumuza mutluluk katan ailemize ve dostlarımıza teşekkür ediyorum❤️ Özel teşekkürlerimiz de var tabii ki ; Bana hayalimin ötesinde gelinlikler hazırlayan, sadece harika bi tasarımcı değil , ayrıca bana dost olan @zeliakacar @sagazacouture a, Ailemiz gibi olup, hep rahat olmamızı sağlayan, mükemmel bi organizasyon yapan @davetvarorganizasyon a, Saç ve makyajda gözüm kapalı güvendiğim, çok güzel hissetmemi sağlayan @ahmetcobain , @rifatyuzuak , @by_orhancakal , @ramazan_batak a, Tasarımlarıyla her zaman gözlerimi kamaştıran, taçlarına aşık olduğum @gaios.co a, İlk düğünleri olmamızın da yaşattığı güzellikle her zamanki gibi efsane ev sahipliği yapan @momodalyan a, Tüm gece kimsenin oturmayıp, herkesin eğlenmesini sağlayan @firstbandistanbul a, Sabahtan yanımıza gelip her anımıza ortak olan, bizi sakinleştiren, çektikleri her fotoğrafa, videoya hayran olduğumuz canlarımız @puciwed e ÇOOOOOOKKKK TEŞEKKÜR EDERİZ ❤️ #denizbarisrocksView this post on Instagram
Nereden başlasam, neler yazsam bilmiyorum... Her şey o kadar mükemmeldi ki... Böyle bi günde yanımızda olan, sabaha kadar bizimle eğlenen, mutluluğumuza mutluluk katan ailemize ve dostlarımıza teşekkür ediyorum❤️ Özel teşekkürlerimiz de var tabii ki ; Bana hayalimin ötesinde gelinlikler hazırlayan, sadece harika bi tasarımcı değil , ayrıca bana dost olan @zeliakacar @sagazacouture a, Ailemiz gibi olup, hep rahat olmamızı sağlayan, mükemmel bi organizasyon yapan @davetvarorganizasyon a, Saç ve makyajda gözüm kapalı güvendiğim, çok güzel hissetmemi sağlayan @ahmetcobain , @rifatyuzuak , @by_orhancakal , @ramazan_batak a, Tasarımlarıyla her zaman gözlerimi kamaştıran, taçlarına aşık olduğum @gaios.co a, İlk düğünleri olmamızın da yaşattığı güzellikle her zamanki gibi efsane ev sahipliği yapan @momodalyan a, Tüm gece kimsenin oturmayıp, herkesin eğlenmesini sağlayan @firstbandistanbul a, Sabahtan yanımıza gelip her anımıza ortak olan, bizi sakinleştiren, çektikleri her fotoğrafa, videoya hayran olduğumuz canlarımız @puciwed e ÇOOOOOOKKKK TEŞEKKÜR EDERİZ ❤️ #denizbarisrocks
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Nereden başlasam, neler yazsam bilmiyorum... Her şey o kadar mükemmeldi ki... Böyle bi günde yanımızda olan, sabaha kadar bizimle eğlenen, mutluluğumuza mutluluk katan ailemize ve dostlarımıza teşekkür ediyorum❤️ Özel teşekkürlerimiz de var tabii ki ; Bana hayalimin ötesinde gelinlikler hazırlayan, sadece harika bi tasarımcı değil , ayrıca bana dost olan @zeliakacar @sagazacouture a, Ailemiz gibi olup, hep rahat olmamızı sağlayan, mükemmel bi organizasyon yapan @davetvarorganizasyon a, Saç ve makyajda gözüm kapalı güvendiğim, çok güzel hissetmemi sağlayan @ahmetcobain , @rifatyuzuak , @by_orhancakal , @ramazan_batak a, Tasarımlarıyla her zaman gözlerimi kamaştıran, taçlarına aşık olduğum @gaios.co a, İlk düğünleri olmamızın da yaşattığı güzellikle her zamanki gibi efsane ev sahipliği yapan @momodalyan a, Tüm gece kimsenin oturmayıp, herkesin eğlenmesini sağlayan @firstbandistanbul a, Sabahtan yanımıza gelip her anımıza ortak olan, bizi sakinleştiren, çektikleri her fotoğrafa, videoya hayran olduğumuz canlarımız @puciwed e ÇOOOOOOKKKK TEŞEKKÜR EDERİZ ❤️ #denizbarisrocksView this post on Instagram
Nereden başlasam, neler yazsam bilmiyorum... Her şey o kadar mükemmeldi ki... Böyle bi günde yanımızda olan, sabaha kadar bizimle eğlenen, mutluluğumuza mutluluk katan ailemize ve dostlarımıza teşekkür ediyorum❤️ Özel teşekkürlerimiz de var tabii ki ; Bana hayalimin ötesinde gelinlikler hazırlayan, sadece harika bi tasarımcı değil , ayrıca bana dost olan @zeliakacar @sagazacouture a, Ailemiz gibi olup, hep rahat olmamızı sağlayan, mükemmel bi organizasyon yapan @davetvarorganizasyon a, Saç ve makyajda gözüm kapalı güvendiğim, çok güzel hissetmemi sağlayan @ahmetcobain , @rifatyuzuak , @by_orhancakal , @ramazan_batak a, Tasarımlarıyla her zaman gözlerimi kamaştıran, taçlarına aşık olduğum @gaios.co a, İlk düğünleri olmamızın da yaşattığı güzellikle her zamanki gibi efsane ev sahipliği yapan @momodalyan a, Tüm gece kimsenin oturmayıp, herkesin eğlenmesini sağlayan @firstbandistanbul a, Sabahtan yanımıza gelip her anımıza ortak olan, bizi sakinleştiren, çektikleri her fotoğrafa, videoya hayran olduğumuz canlarımız @puciwed e ÇOOOOOOKKKK TEŞEKKÜR EDERİZ ❤️ #denizbarisrocks
A post shared by Deniz Baysal Yurtcu (@denizbaysal_) on Sep 7, 2019 at 4:44am PDT
وكانت دنيز أقامت قبل أيام حفل حنّتها، لتوديع حياتها العائلية مع والدتها وأسرتها قبل الانتقال إلى بيت زوجها وحياتها الخاصة المستقلة.
كانت هذه تفاصيل خبر دنيز بايسال تحتفلُ بزفافها بـ 3 فساتين.. وعريسها يُهديها أغنيةً خاصةً! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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