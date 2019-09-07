السعودية شهد أمين تفوزُ بهذه الجائزة في مهرجان البندقية السينمائي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تُوِّجت المخرجة السينمائية السعودية شهد أمين بجائزة "فيرونا "عن فئة الفيلم الأكثر إبداعًا، ضمن أسبوع النقاد في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ76، وذلك عن فيلمها الروائي "سيدة البحر".

ويُعد فيلم "سيدة البحر" أول فيلم روائي طويل للكاتبة والمخرجة السعودية شهد أمين، وتُقدمّ أحداثه في إطار أسطوري جامح يستكشف قضية تغيير الواقع على دور المرأة في المجتمع من خلال قصّة خيالية لفتاة صغيرة تقرّر اختيار مصيرها بنفسها فتتحدى التقاليد "المظلمة" التي تتبعها قريتها، والتي تتمثّل في تقديم الإناث من أطفالهم لمخلوقات غريبة تعيش في المياه المجاورة.

وقالت المخرجة شهد أمين في وقت سابق "كانت هذه قصتي وتجربتي.. عن معاملة الناس لي في البلد الذي كنت أعيش فيه.. في مجتمع منفصل للغاية، في مجتمع يفضل الرجال على النساء بوضوح".

وأضافت: "في ظل وجود مواقع التواصل الاجتماعي، بدأ الناس يشعرون بارتياح أكبر مع الكاميرات ولا سيما في ظل التغيير الذي يحدث في السعودية. أنا من جدة، وهي الآن تبدو مدينة مختلفة تمامًا".

ويُجسّد بطولة الفيلم كل من الفنانين بسيمة حجّار، أشرف برهوم، يعقوب الفرحان، وفاطمة الطائي، وهو من إنتاج شركة إيمج نيشن أبو ظبي.

وتمّ تصوير أحداث الفيلم في سلطنة عُمان، حيث توافرت المناظر البحرية والبيئة الصخرية التي تعكس أجواء الفيلم الخيالية وتلائم نمطه الأبيض والأسود.

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ومنذ أن تم عرض فيلم "سيدة البحر" للمخرجة السعودية ضمن مسابقة "أسبوع النقاد" المرموقة في مهرجان البندقية السينمائي في دورته الـ 76، والفيلم يسجّل نجاحًا كبيرًا وإقبالاً جماهيريًا قويًا.

وُلدت ونشأت شهد أمين في مدينة جدة، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في إنتاج الفيديو ودراسات السينما من جامعة غرب لندن، بعدها عادت إلى السعودية، لتعمل مخرجة مساعدة في إعلانات وأفلام وثائقية، ثم ذهبت إلى نيويورك ودرست كتابة السيناريو، وأخرجت أفلامًا قصيرة، منها "نافذة ليلى"، ثم فيلم "حورية وعين".

وتنتمي الأمين في أعمالها الفنية إلى مدرسة الأفلام لفئة سحر الواقع، حاز فيلمها "حورية وعين" على الجائزة الأولى، وجائزة أفضل تصوير في مهرجان أبو ظبي السينمائي، والجائزة الثانية في مهرجان السعودية.