"الفيل الأزرق 2" يحقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية

حقق فيلم "الفيل الأزرق 2" رقم قياسي في الإيرادات منذ بدء عرضه قبل عيد الأضحى بأسبوعين وحتى أمس، حيث وصلت إيراداته إلى 95 مليون جنيه، ليصبح أعلى فيلم مصري تحقيقًا للإيرادات.
وبذلك يصبح الفيلم على بُعد 5 ملايين جنيه فقط من تحقيق الـ 100 مليون ليصبح أول فيلم مصري في التاريخ يكسر حاجز الـ 100 مليون جنيه إيرادات.
ويحقق الفيلم في الأيام الأخيرة إيرادات بمعدل نصف مليون جنيه يوميًا، لذلك يحتاج إلى 10 أيام فقط ليصل إلى رقم 100 مليون جنيه.
الفيلم من بطولة كريم عبد العزيز، إياد نصار، هند صبري، نيللي كريم وخالد الصاوي، من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.
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