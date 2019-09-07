جوهانسون تعرب عن سعادتها لعدم تغير شيء بفيلم "Jojo Rabbit"

بعدما أعربت شركة ديزني للرسوم المتحركة عن عدم ارتياحها لفيلم "،"Jojo Rabbit أكدت نجمة الفيلم العالمية الحسناء سكارليت جوهانسون أنها سعيدة لعدم تغيير شيء بالفيلم.

ومن المعروف أنه انتشرت بعض التقارير التي تشير إلى أن شركة ديزني متخوفة من الفيلم بسبب موضوعه غير المعتاد والذي قد يتسبب في نفور بعضًا من محبي ديزني الأساسيين.



تدور أحداث الفيلم حول صبي ألماني خلال فترة الحرب العالمية الثانية، حليفه الوحيد هو صديقه الوهمي هتلر، ويكتشف الفتى (جوجو) والذي يخدم في جيش (هتلر) أن والدته (روزي) تخبيء صبيا يهوديا في منزلهم، ويسعى (جوجو) لإخفاء الأمر عن قائده.

يشارك في بطولة الفيلم كل من النجوم تايكا وايتيتي وسكارليت جوهانسون ورومان جريفين دافين وريبيل ويلسون وألفي الين وستيفن ميرشانت وسام روكيل وغيرهم، وقام بإخراج وكتابة سيناريو الفيلم المخرج العالمي تايكا واتيتي.

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