زينة توجه رسالة غامضة عبر "انستغرام"

نشرت الفنانة زينة، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورًا جديدة لها في أحدث جلسة تصوير.

وظهرت زينة بتي شيرت أبيض، مكتوب عليه "It’s a dark but happy place" وتعني "إنه مظلم لكنه مكان سعيد"، وعلقت على الصورة: "دا اللي مكتوب على التيشيرت بتاعي .. وأنا قصداه".

يُذكر أن الفنانة زينة تنتظر عرض فيلمها الجديد "الفلوس"، الذي شاركت في بطولته إلى جانب الفنان تامر حسني، و خالد الصاوي وعائشة بن أحمد من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.

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