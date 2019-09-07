وفاء وآيتن عامر مع "صاحبة السعادة" الإثنين

تستضيف الفنانة إسعاد يونس، مقدمة برنامج "صاحبة السعادة" على قناة "DMC"، الفنانة وفاء عامر، وشقيقتها آيتن عامر خلال الأسبوع المقبل.
وتتحدث وفاء عامر وآيتن عامر عن مشوارهما مع الفن، وعلاقتهما ببعض، وعن أسرتهما وحياتهما الخاصة أيضا، إلى جانب عدد من الأمور الأخرى.
برنامج "صاحبة السعادة" تقدمه الفنانة إسعاد يونس يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً على قناة "DMC".
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