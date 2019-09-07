حفلان جديدان لـ«أنغام» في الإسكندرية والقاهرة

تحيي المطربة أنغام، حفلاً جماهيريا كبيرا، 27 سبتمبر المقبل، بأحد الفنادق بمصاحبة أوركسترا المايسترو هاني فرحات، ومن المنتظر حضور جماهيري غفير بعد عودتها لإحياء حفلاتها بالقاهرة.
وتغني أنغام بالحفل: «سيدي وصالك، طول ما أنت بعيد، عرفهابيا، عمرى معاك، أتجاه واحد، جنبك مكاني، حته ناقصة، أكتب لك تعهد، النهاية، هتقول لربنا ايه ولا دبلت مطمنه ياريتك فاهمنى بقول نسياك».يذكر أن أنغام ستحيى حفلاً كبيراً يوم الخميس 19 سبتمبر بالإسكندرية بمنطقه برج العرب.
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