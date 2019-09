شكرا لقرائتكم خبر عن Babenco: Tell Me When I Die يفوز بجائزة أفضل فيلم وثائقى بفينسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مهرجان فينسيا فى الإعلان عن جوائز المهرجان، حيث فاز فيلم Babenco: Tell Me When I Die بجائزة أفضل فيلم وثائقى، وهو من إخراج باربرا باز. وكان قسم أيام فينيسيا شهد عرض الفيلم السودانى "ستموت فى العشرين" وهو أول فيلم روائى طويل لمخرجه ومؤلفه السودانى أمجد أبو العلا، وهو مستوحى من القصة القصيرة "النوم عند قدمى الجبل" للكاتب السودانى المعروف حمور زيادة، وتدور الأحداث بولاية الجزيرة، حيث يُولد مُزمل فى قرية سودانية تسيطر عليها الأفكار الصوفية، ثم تصله نبوءة من واعظ القرية تفيد بأنه سيموت فى سن العشرين، حيث يعيش مُزمل أيامه فى خوف وقلق بالغين إلى أن يظهر فى حياته المصور السينمائى المتقدم فى العمر سليمان. كما شهد أسبوع النقاد فى مهرجان فينسيا عرض الفيلم اللبنانى "جدار الصوت" إخراج أحمد غصين، وهو يعتبر الفيلم اللبنانى الأول الذى يشارك عن هذه الفئة، والفيلم يتحدث عن مروان، 30 عاماً يتوجه إلى الجنوب فى عام 2006 عند شن الجيش الإسرائيلى الحرب على لبنان بحثاً عن والده، يجد نفسه محاصراً مع 4 من أبناء بلدته فى منزل أحدهم، وتستقر فرقة من الجيش الإسرائيلى فى الطابق الأعلى، وسرعان ما تأخذ الأمور منحى غير متوقع، والفيلم هو العمل الروائى الطويل الأول للمخرج أحمد غصين.

