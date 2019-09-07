شكرا لقرائتكم خبر عن تفتكروا مين؟!.. "نجم هوليوود الأسمر" تخطت إيرادات أفلامه 5.7 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هو ممثل أمريكى، منتج، ومغنى راب، ولد فى 25 سبتمبر 1968، وفى عام 2007 وصفته مجلة النيوزويك بأنه أكثر الممثلين تأثيرا فى هوليوود، وتم ترشيحه لـ4 جوائز جولدن جلوب، ولجائزتى أوسكار، وحصل على 4 جوائز جرامى.

إجمالى إيرادات أفلامه وصلت إلى 5.7 مليار دولار فى شباك التذاكر عالميا، وحصل على ترشيحات أوسكار لأفضل ممثل للعبه دور الملاكم محمد على كلاى.





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تألق فى دوره بفيلم "Bad boys" عام 1995. وفى 1996 كان جزءا من مجموعة ممثلين فى فيلم (يوم الاستقلال) للمخرج الألمانى "رولاند أمرتشس"، ولقى الفيلم قبولا كبيرا وأصبح ثانى أكبر فيلم من حيث الإيرادات فى التاريخ فى ذلك الوقت، مما وضعه فى قمة إيرادات "البوكس أوفس". لعب لاحقا دور العميل السرى "جى" فى فيلم " men in black" فى صيف 1997 على إثره اكتسب ثروة كبيرة، وفى 1998 مثل مع "جين هاك مان" فى "أعداء الأمة".

وصرح الرئيس الأمريكى باراك أوباما أنه إذا ما تم إنتاج فيلم مبنى على قصة حياته فإنه سيختاره للعب دوره، وقال أوباما أيضا إنه ناقش نجمنا عن إمكانية إنتاج فيلم مبنى على أساس أحداث انتخابات 2008 الأمريكية.