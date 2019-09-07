شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى لحقوق الإنسان يكرم عمرو سعد عن مسلسل بركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكرم المجلس القومى لحقوق الإنسان، بعد قليل، الفنان عمرو سعد على دوره بمسلسل "بركة"، وذلك فى المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، يأتى ذلك بعد نجاح العمل الذى تم طرحه فى موسم رمضان الماضى على قناة cbc، وإنتاج شركة سينرجى.

المسلسل من تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم، من بطولة عمرو سعد، كمال أبو رية، هالة صدقى، محمد لطفى، هنادى مهنى، رنا رئيس، عبد الرحمن أبو زهرة، رياض الخولى، إنعام سالوسة.