شكرا لقرائتكم خبر عن إنجى المقدم تلتقى ريهام عبد العغفور وتظهر كضيفة شرف مع "صاحب المقام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر الفنانة إنجى المقدم كضيفة شرف على فيلم "صاحب المقام" للنجمة يسرا والنجم آسر ياسين، الذى تم استئناف تصويره مؤخراً، حيث انتهت من تصوير مشاهدها فى العمل لتلتحق بالفنانين محمود عبد المغنى وريهام عبد الغفور الذين وهالة فاخر وصلاح عبد الله الذين يشاركون فى الفيلم كضيوف شرف أيضاً.

فيلم "صاحب المقام" تأليف إبرهيم عيسى وإخراج ماندو العدل وبطولة آسر ياسين ويسرا وأمينة خليل وبيومى فؤاد، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، وانطلق تصوير الفيلم منذ فترة لكنه تعرض للعديد من التوقفات وتدور أحداثه حول شاب ثرى يلتقى بعض الشخصيات ويتم الجدال بينهم فى العديد من الأمور ولم يتم تحديد موعد طرحه فى دور العرض.

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وفى سياق متصل تواصل إنجى المقدم تصوير مشاهدها فى مسلسل "حواديت الشانزليزيه" فى مدينة الإنتاج الإعلامى، حيث بدأت دورها مؤخراً وتشارك فى البطولة إلى جانب اياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإنتاج شركة سينرجى.