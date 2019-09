شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. بيلى إيليش تطلق كليبها الجديد all the good girls go to hell والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت نجمة البوب الامريكية بيلى إيليش نجاحا ملحوظا فور إطلاقها كليبها الجديد "all the good girls go to hell" على قناتها الخاصة بموقع يوتيوب، حيث حصد سلسلة من عبارات الإشادة والثناء من قبل المعنيين بالموسيقى والغناء، والكليب من إخراج المخرج الأمريكى ريش لى. ووصلت نسبة مشاهدة كليب "all the good girls go to hell" على موقع يوتيوب أكثر من 27.5 مليون مشاهدة خلال يومين فقط، وهى نسبة مشاهدة عالية فى وقت قصير. Advertisements







