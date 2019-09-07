شكرا لقرائتكم خبر عن 50 Cent يشتبك مع نجله مايكل جاكسون فى التعليقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت التعليقات على مقطع فيديو عبر حساب مغنى الهيب هوب الشهير 50 Cent، اشتباك وتراشق بالكلام بينه وبين باريس مايكل جاكسون، بعد أن نشر الأول مقطع فيديو عبر إنستجرام للمغنى كريس براون، وهو يقوم بأداء بعض الحركات الاستعراضية على المسرح وكتب معلقاً "كل ما أريد أن أقول له إننى لم أر مايكل جاكسون يفعل مثل هذه الحركات".

ولم تمر سوى ساعات قليلة حتى دخلت ابنة ملك البوب الراحل وكتبت فى التعليقات رداً على وصف 50 cent "الأساطير الحقيقة لا تحتاج لممارسة كميات وحركات استعراضية هائلة لجذب الانتباه، السكون والصمت يا صديقى وهى أشياء أنت لا تعلم عنها شيئاً، فى إشارة إلى أداء والدها الاستعراضى فى حفلته Superbowl عام 1993".

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وسرعان ما أخذ مغنى الهيب هوب صاحب الـ 44 عاماً، النزاع من على مقطع الفيديو لملك البوب الراحل، حيث وصفه فى تعليق آخر رداً على باريس "لماذا أنا الرجل السيئ، أفهم ما تشعرى به يا باريس، لكن هل يهتم أى شخص بما يشعر به الأطفال الصغار"، ف أشارة منه إلى الاتهامات التى تعرض لها ملك البوب مؤخراً بتحرشه بالأطفال فى مزرعة نيفرلاند.

ولم تستكمل ابنة ملك البوب الراحل صاحبة الـ 21 عاماً، الرد على التعليقات بعد ان قام 50 cent بزج والدها والاتهامات الجنسية فى الخلاف بينهما، وهو الامر الذى لم يرضى الكثيرين من عشاق المغنى صاحب الـ 44.



جانب من التعليقات

وتعرض جاكسون الفترة الأخيرة لحملة تشويه كبيرة بعد عرض فيلم وثائقى بعنوان Leaving Neverland اتهمه بالاعتداء والتحرش الجنسى بالأطفال، ومساومتهم فى حفلات جنس جماعى، وضم مقابلات مع الموسيقى واد روبسون، والممثل جيمس سافشوك، اللذان يرويان قصص استغلالهما جنسياً من قبل ملك البوب، عندما كان يبلغان من العمر 7 و10 سنوات، والتى لم يتقبلها عشاقه فى مختلف انحاء العالم، واصفين الفيلم بالسعى للتربح وحصد الأموال.